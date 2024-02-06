الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

صرف المرتبات
صرف المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهري فبراير، حيث تبدأ صرف المرتبات من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، على أن ينتهي الصرف  يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

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أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ويمكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024، من البنوك التجارية وبنوك القرى، والبريد المصرى،  وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، ومن منافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

مرتبات شهر فبراير 2024

الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 9000 جنيه.

المدير العام أو ما يعادلها مبلغ 7500 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها مبلغ 7000 جنيه.

الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 6000 جنيه.

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

الدرجة الرابعة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

الدرجة الخامسة أو ما يعادلها مبلغ 4500 جنيه.

الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 4000 جنيه.

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