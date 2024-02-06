رئيس أزهر الغربية يتابع استعدادات معاهد المحلة للفصل الدراسي الثاني

تفقد فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، عددا من معاهد إدارة المحلة الكبرى التعليمية، يرافقه سعيد أبو حطب، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، لمتابعة جاهزية المعاهد للفصل الدراسي الثاني.

وشملت الجولة التفقدية معهد فتيات الحوراني الإعدادي، المدرج بخطة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، روضة معهد الإمام الشافعى الابتدائي، معهد الحسين الابتدائي، وفتيات الحسين الإعدادي الثانوي.

وخلال الزيارة تابع فضيلته ورشة عمل "مهارات استخدام الحاسب الالى ( word )"، لمعلمات الإمام الشافعي الابتدائي، وورشة عمل معلمات إدارة رياض الأطفال، استعدادا للمعرض السنوي الذي سيقام في بداية الفصل الدراسي الثاني، وشدد فضيلته على ضرورة رفع كفاءة جميع العاملين بالمعاهد من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، للارتقاء بالعملية التعليمية، واستخدام الأساليب والمهارات التعليمية الحديثة في مختلف التخصصات.