إصابة 8 أشخاص بوابل من الأعيرة النارية في أبو تشت

أصيب ٨ أشخاص بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهم في سرادق عزاء، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا .

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 8 أشخاص بطلق ناري داخل عزاء في مركز أبوتشت.

ما أدى لاصابة كلاً من: رفاعي.م.ه، مدير الإدارة الهندسية بفرشوط، وشقيقه رشيدي.م.ه، وفايز.ا و 5 آخرين بطلقات نارية داخل عزاء .

وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين أطفال عائلتين، عندها قام أحد أطراف عائلة بفتح الأعيرة النارية داخل العزاء في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي ، وتحويل اثنين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.