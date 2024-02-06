إصابة 8 أشخاص بوابل من الأعيرة النارية في أبو تشت
أصيب ٨ أشخاص بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهم في سرادق عزاء، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا .
كان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 8 أشخاص بطلق ناري داخل عزاء في مركز أبوتشت.
ما أدى لاصابة كلاً من: رفاعي.م.ه، مدير الإدارة الهندسية بفرشوط، وشقيقه رشيدي.م.ه، وفايز.ا و 5 آخرين بطلقات نارية داخل عزاء .
وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين أطفال عائلتين، عندها قام أحد أطراف عائلة بفتح الأعيرة النارية داخل العزاء في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.
تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي ، وتحويل اثنين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.