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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 8 أشخاص بوابل من الأعيرة النارية في أبو تشت

أصيب ٨ أشخاص بوابل من الأعيرة النارية أثناء تواجدهم في سرادق عزاء، بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا .  

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة 8 أشخاص بطلق ناري داخل عزاء في مركز أبوتشت.  

ما أدى لاصابة كلاً من: رفاعي.م.ه، مدير الإدارة الهندسية بفرشوط، وشقيقه رشيدي.م.ه، وفايز.ا و 5 آخرين بطلقات نارية داخل عزاء . 

 وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين أطفال عائلتين، عندها قام أحد أطراف عائلة بفتح الأعيرة النارية داخل العزاء في قرية الحسينات بمركز أبوتشت. 

 تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي ، وتحويل اثنين إلى مستشفى قنا الجامعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

الجريدة الورقية