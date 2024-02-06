موقف حرج لمراسلة إخبارية على الهواء بسبب «بعوضة» (فيديو)

تعرضت مراسلة إخبارية أسترالية لموقف غريب على الهواء مباشرة عندما حاولت القضاء على بعوضة مزعجة، لكنها أخطأت وانتهى بها الأمر بصفع نفسها على وجهها، وظهرت على الشاشة بشكل غريب.

وذهبت المراسلة الأسترالية "اندريا كروثرز" لتغطية واقعة مياه الفيضانات الأخيرة في مدينة بريسبان بأستراليا، وسقطت حشرة على وجهها، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" البريطانية.

وكما يفعل أي شخص يكره الحشرات، ضربت المراسلة الحشرة الماصة للدماء لكنها كانت سريعة للغاية، وتسببت في صفع نفسها بقوة على وجهها.

وبعد ذلك ابتعدت المراسلة عن الكاميرا وهي تضرب ذراعيها مع استمرار هجوم البعوضة عليها.

ونجحت كروثرز في الهروب من هجوم البعوضة دون أن تصاب بأذى، وفي اليوم التالي ارتدت غطاء رأس شبكيًا أثناء البث المباشر.

وقالت: "أنا بخير يا شباب، وما زلت أضحك وشاهدت مقطع الفيديو نحو خمس مرات".