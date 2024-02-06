3 غارات أمريكية وبريطانية تضرب أهدافًا في صعدة باليمن

أفاد إعلام حوثي بأن 3 غارات أمريكية - بريطانية ضربت أهدافًا في صعدة باليمن.

قالت وسائل إعلام يمنية، أمس نقلا عن مصادر عسكرية، إن "عدوانا أمريكيا بريطانيا بـ8 غارات على منطقة راس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة".

كما أفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" اليوم الإثنين، بشن 4 غارات "للعدوان الأمريكي البريطاني شرقي المدينة بمحافظة صعدة".

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.

وأوضح متحدث الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

وبين أن الغارات توزعت على 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و11 غارة على محافظة تعز، و9 غارات على محافظة الحديدة، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة.