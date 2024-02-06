الأمير ويليام يعود للعمل بعد إجازة لرعاية زوجته

يعود أمير ويلز الأمير ويليام مؤقتا إلى العمل يوم الأربعاء قبل أن يواصل رعاية زوجته الأميرة كيت، بعد 3 أسابيع من الغياب.

وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن ولي العهد البريطاني كان بعيدا عن مهامه منذ 16 يناير الماضي عندما دخلت الأميرة كيت إلى المستشفى لإجراء جراحة في البطن.

وكشفت الصحيفة أن ويليام سيقضي يوم الأربعاء في قلعة وندسور على بعد مسافة قصيرة من منزله في كوخ أديليد قبل أن يحضر في وقت لاحق من المساء حفل جمع التبرعات السنوي للإسعاف الجوي في لندن في وسط العاصمة من أجل إظهار دعمه للمسعفين.

وبعد دعمه للذكرى الثلاثين لتأسيس الإسعاف الجوي في لندن عام 2019، أصبح أمير ويلز راعيا للمؤسسة الخيرية منذ مارس/آذار 2020.

كما طار مع طاقم الإسعاف الجوي لإطلاق حملة 30 عامًا لإنقاذ الأرواح والتقى بالموظفين والمرضى من الخدمة في عدد من فعاليات جمع التبرعات.

وهذه هي الارتباطات الوحيدة للأمير خلال الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل هو نصف الفصل الدراسي وسيقضيه ويليام مع أطفاله الثلاثة جورج وتشارلوت ولويس كما جرت العادة في ويلز.

ويشير قرار الأمير ويليام بالعودة إلى العمل إلى أن زوجته التي عادت إلى المنزل بعد جراحة في البطن في حالة جيدة من التعافي حيث قال في وقت سابق أنه لن يعود إلا عندما تستقر وترتاح.

ومن المقرر أن تكون كيت بعيدة عن أعين الناس حتى عيد الفصح، وستعمل خلال هذه الفترة من المنزل في عندما تكون قادرة على ذلك.

كانت كيت قد دخلت إلى عيادة لندن لإجراء عملية جراحية مخطط لها في 16 يناير وخرجت من المستشفى في 29 يناير، أي بعد أسبوعين تقريبًا.

وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم قصر كنسينغتون "عادت أميرة ويلز إلى منزلها في وندسور لمواصلة تعافيها من الجراحة. إنها تحرز تقدمًا جيدًا."

وأضاف "يود الأمير والأميرة أن يتقدما بالشكر الجزيل للفريق بأكمله في عيادة لندن، وخاصة طاقم التمريض المتفاني، على الرعاية التي قدموها.. لا تزال عائلة ويلز تشعر بالامتنان للتمنيات الطيبة التي تلقتها من جميع أنحاء العالم."

وستظل كيت تحت مراقبة الأطباء الملكيين ويمكنها الاستفادة من الرعاية اللاحقة في عيادة لندن، والتي تقدم أخصائيي العلاج الطبيعي وفحصًا بالفيديو في المنزل مع ممرضة متخصصة.