النيل للإعلام بالفيوم ينظم زيارة ميدانية لمصنع الغزل والنسيج  

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات زيارة ميدانية، لمصنع الغزل والنسيج بمنطقة العزب التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع لدعم الصناعة المحلية تحت شعار " مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا ".

استهدفت الزيارة التعرف على مراحل الإنتاج والتصنيع داخل المصنع ومناقشة المشكلات التى تواجه الصناعة والإنتاج وعرض تصور بالحلول والمقترحات لدفع عجلة الإنتاج المحلى.

وخلال الزيارة التقى فريق مركز النيل برئاسة محمد هاشم مدير المركز، وبحضور حنان حمدى مسئول البرامج بالمركز بالقائمين على العمل بالمصنع بحضور عبير شوقى مدير المصنع ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة بالفيوم، و رشا إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمد العسال مدير الإنتاج.

مصنع الغزل بالفيوم يستهدف تدريب وتشغيل سيدات برنامج تكافل وكرامة

وأشارت عبير شوقى أن المصنع يتبع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة، ويستهدف تدريب وتشغيل ٣٦٧٦ من سيدات برنامج تكافل وكرامة، وذلك فى إطار خطة برنامج " فرصة " الذى أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي لدعم وتمكين المرأة بمحافظة الفيوم، موضحة أن المصنع تم تشغيله منذ شهر أبريل من العام الماضى وتم الانتهاء من المرحلة الأولى فى المشروع حيث تم تدريب ٢٥٠ سيدة على صناعة الملابس ويتم تشغيلهن حاليا على خطوط الإنتاج داخل المصنع.

ومن جانبه قال المهندس محمد العسال أن منتجات المصنع يتم تصديرها إلى دول أمريكا وتركيا بعلامات تجارية وبرندات معروفة، مطالبا بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لدعم الاستمرارية داخل المصنع، وأكد على أن المشكلات التى تواجه صناعة الملابس بصفة عامة هى توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج التى ترتبط بالدولار، مع ضرورة فتح اعتمادات استثنائية لمساعدة المستوردين والمستثمرين فى توريد مستلزمات انتاج صناعة الملابس.

الجدير بالذكر أن مركز النيل للإعلام بالفيوم دشن فعاليات حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" بداية شهر يناير الماضي، وذلك للتأكيد على أهمية الجهود التى تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 والحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى الجهود التى توليها الدولة لتنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةوالتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.