موعد استطلاع هلال شهر شعبان.. فلكياً يبدأ 11 فبراير

تستطلع دار الافتاء المصرية يوم السبت 10 فبراير القادم، الموافق 29 شهر من شهر رجب لعام 1445 هجريًا، هلال شهر شعبان لعام 1445 هجريًا، حيث بدأ العد التنازلى لشهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، فطبقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رجب 1445 هـ الموافق 2024م/2/10 (يوم الرؤية).



وكان قد قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر شعبان للعام الهجرى الحالى 1445 ستكون يوم الأحد 11 فبراير الجارى وعدته 29 يوما.

وأشار القاضي - في تصريح له، إلى أن هلال شهر شعبان سوف يولد مباشرة في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب الحالي الموافق 10 فبراير الحالي (يوم الرؤية).

وأوضح أن الهلال الجديد سيبقى لمدة 39 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة 40 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (40 – 42 دقيقة).

وأضاف أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (30 - 50 دقيقة).