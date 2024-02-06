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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

درويش:الزمالك نجح في التعاقد مع مجموعه مميزه من اللاعبين

كمال درويش
كمال درويش

أكد الدكتور أكد الدكتور كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق أن مجلس الإدارة الحالي يعمل على حل كل أزمات النادي منذ توليه المسئولية.

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وقال كمال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر : مجلس الزمالك بذل مجهودات ضخمة في خدمة النادي رئيس الزمالك الأسبق أن مجلس الإدارة الحالي يعمل على حل كل أزمات النادي منذ توليه المسئولية.

وقال كمال درويش في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر : مجلس الزمالك بذل مجهودات ضخمة في خدمة النادي
أتمنى أن يستمر المجلس الحالي على ما يقدمه منذ توليه المهمة قبل 100 يوم".
وأتم : "الزمالك نجح في التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق، الزمالك تعود على تحقيق المركز الأول فقط".

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