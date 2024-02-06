فحص أكثر من 42 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمراكز سوهاج

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج أنه تم فحص 42 ألف و182 مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يناير الماضي من العام الجاري والتي تحظى بدعم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتساهم في الإرتقاء بصحة وجودة حياة المواطنين.

أكد وكيل وزارة الصحة أن محافظة سوهاج تحظى أيضاً باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة وأن مديرية الصحة بسوهاج تسعى جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد حسن أبو هاشم إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً بجانب توطين مفهوم العدالة الإجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة حيث تم فحص أكثر من 21 ألف و100 سيدة خلال مبادرتي (صحة المرأة) و( صحة الأم والجنين) وتهتم مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري وضغط الدم وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن) بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ومبادرة صحة الأم والجنين تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين وتهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم وتحليل السكر لكل السيدات وكذلك خدمات قياس الطول والوزن بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى وتحليل الكشف عن الإلتهاب الكبدي B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل .

وأضاف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم أن مبادرة (السمعيات) تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصاً على صحة الطفل المصري وتم خلالها فحص ما يقرب من 11 ألف طفل وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثي الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال .

وتم خلال مبادرة (الاعتلال الكلوي) فحص ما يقرب من 10 آلاف مواطن حيث تهدف المبادرة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى .

وأكد وكيل صحة سوهاج أنه تم فحص ما يقرب من 500 مواطن من خلال مبادرة كبار السن التي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا والسمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي وتقدم أيضًا خدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول ووظائف الكلى وتحليل سكر عشوائي بالدم) وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

كما أكد "أبو هاشم" على أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبني سياسة حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيماناً بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات.