انطلاق معسكر برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي .. مهارتي دوّى" بسوهاج

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج بحضور لجنة وزارة الشباب والرياضة معسكر الرياضية من أجل التنمية حيث انطلقت فاعليات المعسكر اليوم برنامج الرياضة من أجل التنمية "لياقتي .. مهارتي دؤى" بنادي سوهاج الرياضي بادارة سوهاج بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنظمة اليونيسيف لعدد ١٠٠ مشارك من الجنسين للمرحلة السنية من ١٠ : ١٥ سنة ولمدة يومين.

وتابعت لجنة وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المعسكر والمشكلة من الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتورة سامية عيد مدير إدارة المعسكرات والتطوع ومريم عياد الأخصائي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية.





يهدف البرنامج إلى اكساب الفتيات المهارات الحركية والإجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني والحركي وكذلك تنفيذ أنشطة دؤى من خلال دوائر دؤى تحت ش شعار بحكايتك تكمل حكايتهم .





ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والتي تنفذ اغلبها من خلال العمل الجماعي بنظام المجموعات ويتم من خلالها المنافسة بين المشاركات.





ويتم تقييم المشاركات من خلال الاستمارات المعتمدة من الوزارة للتقييم القبلى والبعدي بعد انتهاء البرنامج.





وعبر المشاركين عن سعادتهم بالأنشطة التي تقدم في البرنامج وعن مدى استفادتهم وتنمية خبراتهم.





ويتم تنفيذ البرنامج بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج .





ومن جانبه أكد وكيل الوزارة على أهمية هذه البرامج والأنشطة التي تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات في هذه المرحلة السنية حيث تعمل علي تنمية قدرات الفتيات الجسمية والعقلية وتنمية النواحي الاجتماعية والعمل الجماعي .