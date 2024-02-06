وكيل صحة القليوبية يكرم مجموعة من العاملين بمديرية الشئون الصحية

في لفتة انسانية قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكريم مجموعة من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية لاخلاصهم في عملهم خلال الفترة الماضية، منذ تولية منصب وكيل وزارة الصحة، كما أسند الفضل لهم في الوصول بصحة القليوبية الي المقدمة في مصاف المحافظات، وأشاد بعملهم بروح الفريق الواحد ..

كما شكرهم علي مجهودهم، حيث تم الافتتاح المبدئي لمجمع الرعايات بمستشفي القناطر الخيرية، إلي جانب التوسع في عدد أسرة العنايات المركزة للأطفال والكبار داخل المستشفيات التابعة للمديرية، مما ساعد في تقليل عدد ساعات انتظار الحالات لدخول العناية المركزة..

إلي جانب زيادة عدد أسرة الداخلي، ومحاولة الاستغلال الأمثل للموارد ، بالاضافة إلي تقليل نسبة الأعطال بالأجهزة الطبية، وبذل كل الجهد ودخول في سباق مع الزمن لتسجيل مستشفي القناطر بهيئة الاعتماد والرقابة.

وحثهم علي الاستمرار في بذل العطاء وتقديم اقصي مالديهم للحفاظ علي ما وصلوا اليه ، وتحقيق المزيد من النجاح.