وزير الزراعة: أطالب بخفض الأسعار في ضوء هبوط الدولار بالسوق الموازي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأسعار تحكمها عدة اعتبارات أخرى وهناك أزمات وظروف مرتبطة بارتفاع الأسعار، منوهًا بأن السلع متاحة ولكن بعض المتغيرات تؤثر على بعض الأسعار، الإجراءات التي تتخذها الدولة ساعدت في خفض سعر الدولار في السوق الموازي.

وشدد "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على أن يطالب بأن ينخفض الأسعار في ضوء هبوط الدولار في السوق الموازي، منوهًا بأنه لا مجال للمضاربين، متابعًا: "اعتقد في ظل الإجراءات أن سيكون هناك انخفاض في الأسعار".

وأوضح أن التجار كانوا يسعرون المنتجات وفقًا لسعر الدولار في السوق الموازية، منوهًا بأنه يجب أن يخفضوا السعر الآن.

وشدد على أنه يتم استخدام الذكاء الاصطانعي لحصر المحاصيل بعد أن كان يدوي، مشددًا على أنه يتم استخدام تطبيقات للإرشاد الزراعي الرقمي للوصول إلى الفلاح والمزارع، منوهًا بأن كارت الفلاح ملف يقبل إضافة عدة مهما للتسهيل على المزارعين.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مصر نجحت في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية حيث مع اهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.



جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

واشار القصير الى ان الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الشأن، اسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والإتحاد الأوروبي على صادراتنا من من بعض السلع، كما نجحنا أيضاً في رفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء الزامية ارفاق شهادة المطابقة التي كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.

واضاف وزير الزراعة انه تم أيضاً في وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي مثل (الموالح – الفراولة – العنب).