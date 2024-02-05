إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بطوخ

فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة وبحضور سيادة اللواء عبدالله عاشور السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية .

قام اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ يرافقة حمادة وهدان نائب رئيس المدينة وخليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة والمهندس توفيق يسرى رئيس الوحدة المحلية بمشتهر بحملة إزالة فى ازالة ٦ ادوار مخالفة بأحد الابراج المخالفة بحضور اللواء مساعد مدير الأمن والعميد محمد سعيد مفتش مباحث المديرية والعميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ والرائد محمد خليفة رئيس مباحث المركز.

فيما تم ازالة الدور الرابع عشر وتفريغ الحوائط للأدوار المخالفة تمهيداً لإزالتها إزالة كلية وياتى ذلك ضمن أعمال الموجة ٢٢ والتى تستهدف الحالات الصارخة والتى كان يصعب إزالتها.