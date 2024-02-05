غدا.. الدراسة عن بعد في مدارس عدد من محافظات السعودية بسبب الأحوال الجوية

تعليق الدراسة.. تستمر الدراسة "الأونلاين" عن بعد بمدارس منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية بسبب استمرار التقلبات الجوية وحالة الطقس الغير مستقرة والمستمرة حتى يوم غدا الثلاثاء.

ونشرت إدارة التعليم في الباحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء الموافق 25 رجب 1445هـ/ 6 فبراير 2024م، وذلك في عدة محافظات، وقالت:" بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي ليوم غد الثلاثاء".

وأعلنت الإدارة أن تعليق الدراسة الحضورية مستمر في المحافظات التالية: "محافظةالمندق، ومحافظة بني حسن، ومحافظة بلجرشي، ووسط الباحة" .

حالة الطقس غدا

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع رياحاً نشطة وصواعق رعدية وهطول أمطار على الباحة تستمر حتى السادسة من مساء الغد، بجانب أن تهب رياح شديدة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وارتفاع الأمواج حتى السادسة من مساء يوم غد، مع وجود شبورة مائية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على الجوف، تستمر حتى الثامنة من صباح غد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

ويتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، في حين يتكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت اليوم سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة ( القريات وطريف)، واستمر الطقس البارد على معظم مناطق المملكة.