ضبط تشكيل عصابى سرق سيارة نقل من أسفل عقار ببورسعيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة نقل من أسفل عقار ببورسعيد وتوالت النيابة التحقيق.

الداخلية ..القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة نقل من أسفل عقار ببورسعيد.

وتابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة سيارة أحد الأشخاص ببورسعيد.

و بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر بإكتشافه سرقة سيارة نقل ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحى.

توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السيارة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.