الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط تشكيل عصابى سرق سيارة نقل من أسفل عقار ببورسعيد

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة نقل من أسفل عقار ببورسعيد وتوالت النيابة التحقيق.

الداخلية ..القبض على تشكيل عصابى سرق سيارة نقل من أسفل عقار ببورسعيد.

وتابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن سرقة سيارة أحد الأشخاص ببورسعيد.

و بالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد،  بلاغا من تاجر بإكتشافه سرقة سيارة نقل ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة الضواحى.

توصلت التحريات  أن وراء ارتكاب  الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حيث تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن السيارة.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مواد متعلقة

ضبط 1317 قضية حجب سلع تموينية متنوعة

القبض على مديرة صفحة للترويج للأعمال المنافية للآداب

ضربة قوية للمتورطين في جرائم التنقيب غير المشروع عن الذهب

القبض على مُتهمين بغسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه

ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه

الإيقاع بـ14 ديلر مخدرات في الشرقية

القبض على المتهمة بإدارة صفحة للترويج للزواج من أجنبيات

تحرير 17 ألف مخالفة مرورية خلال يوم
الجريدة الورقية