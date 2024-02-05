الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 35.25 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الاثنين 5 فبراير، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية  لمصر ارتفع إلى 35.249 مليار دولار في يناير 2024 من 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة بلغت نحو 30 مليون دولار.

 

 البنك المركزي المصري 

 

جدير بالذكر أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023 من 35.173 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 46 مليون دولار.

 

وفي مطلع فبراير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري - أول اجتماعات عام 2024- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

 

وبحسب بيان "المركزي" المصري ، فقد تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

 

أسعار الدولار فى البنوك :

 

أسعار الدولار

 

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. 

 

أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

الإماراتي والأمريكي ثبتا السعر.. البنك المركزي المصري يجتمع لحسم أسعار الفائدة

قبل اجتماع المركزي.. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

تشكيل جديد لمجلس إدارة البنك المركزي المصري

"المركزى المصري" يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

خبير اقتصادي: المركزي المصري يتجه لتثبيت الفائدة اليوم.. لهذه الأسباب؟!
الجريدة الورقية