ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 35.25 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري خلال تعاملات، اليوم الاثنين 5 فبراير، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.249 مليار دولار في يناير 2024 من 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة بلغت نحو 30 مليون دولار.

البنك المركزي المصري

جدير بالذكر أن صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.219 مليار دولار في ديسمبر 2023 من 35.173 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة بلغت نحو 46 مليون دولار.

وفي مطلع فبراير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري - أول اجتماعات عام 2024- رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

وبحسب بيان "المركزي" المصري ، فقد تم رفع سعر عائد الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

أسعار الدولار فى البنوك :

أسعار الدولار

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.