الزمالك يعلن التعاقد مع لاعب مونتريال الكندى رسميا

في المؤتمر الصحفي

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع أحمد حمدي لاعب فريق مونتريال الكندي لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع أحمد حمدي في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي .