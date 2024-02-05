المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يسجل 13767 حالة دخول بالعيادات الخارجية

خلال شهر يناير الماضي

أعلنت المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط عن تسجيل عدد كبير من حالات الدخول بالعيادات الخارجية خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ إجمالي الحالات 13767 حالة. وتأتي هذه الإحصاءات في إطار التزام المستشفى بتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى تحت إشراف القيادة الطبية والإدارية. ويُعد دعم واهتمام الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى، بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط أحد العوامل الرئيسية في تحقيق هذا النجاح.

وشهدت المستشفيات زيادة كبيرة في عدد الحالات التي يتم استقبالها في العديد من الأقسام. ففي المستشفى الرئيسي، أعلن عن استقبال 4030 حالة دخول بعيادة العظام، و1134 حالة بعيادة الأورام، و1010 حالة بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب تسجيل 1234 حالة بعيادة الرمد، و843 بعيادة الباطنة، و464 حالة بعيادة أمراض الدم، وكما تم تسجيل 871 حالة بعيادة الجلدية، و157 حالة بعيادة أمراض قلب باطنة، و107 بعيادة الكلى، و219 حالة بعيادة صدرية ودرن، وكما بلغ العدد 270 حالة بعيادة العلاج الطبيعي، و805 حالة بعيادة المسالك البولية، و359 حالة بعيادة العصبية، و199 حالة بعيادة النفسية خلال الشهر نفسه.

وكما حققت عيادة الجراحة العامة في المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط إنجازات ملحوظة خلال الشهر الماضي، حيث استقبلت 446 حالة، مما يدل على الطلب المتزايد على خدمات الجراحة في المنطقة. وفي نفس السياق، سجل قسم التجميل 155 دخولًا، مؤكدًا الاهتمام المتزايد بالجمال وإجراءات التجميل. ولم تكن غرف عيادة جراحة الشرايين بالمستشفى بعيدة عن الازدحام، حيث تم تدوين 273 حالة خلال الشهر.

ومن ناحية أخرى، شهدت عيادة جراحة المخ والأعصاب إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الحالات المُسجلة 347، وهو ما يبرز الحاجة الملحة للخدمات الجراحية المتخصصة في هذا المجال. وأخيرًا، سجلت عيادة الوجه والفكين 88 حالة خلال الشهر، مما يعكس أهمية هذا التخصص وتأثيره على جودة الحياة لدى المرضى.

يعكس هذا الارتفاع الكبير في الحالات التي تم استقبالها حجم التحديات التي تواجهها المستشفيات في إدارة العدد الكبير من المرضى. ومع زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، فإن الضغط على النظام الصحي يزداد بشكل كبير، مما يتطلب إدارة فعّالة وتوفير موارد كافية لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع المرضى.

تُعد هذه الأرقام مؤشرًا واضحًا على الإقبال المتزايد على خدمات المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط، مما يعكس الثقة المتزايدة للمرضى بجودة الرعاية الصحية المقدمة. ويأتي هذا الإعلان بدعم من الجهود المبذولة من قبل القيادة الطبية والإدارية في المستشفى، حيث تسعى الجامعة إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة والتفاني في رعاية المرضى. تظهر هذه الأرقام الاهتمام المتزايد بالرعاية الصحية والمرافق الطبية في جامعة أسيوط، مما يؤكد على أهمية تطوير وتحسين القطاع الصحي في المنطقة.