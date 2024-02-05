أحمد حلمي يشارك بمسرحية "تييت" فى موسم الرياض

نشر النجم أحمد حلمي بوستر مسرحيته "تيت" المشاركة في موسم الرياض هذا العام، والتي من المفترض أن تقام المسرحية يوم الثلاثاء 6 فبراير على مسرح بكر الشدي.

مسرحية تيت

أبطال مسرحية "تيت"

يشارك في بطولة المسرحية كل من هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، وهي من إخراجهشام عطوة، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر.

وكان أحمد حلمي قد كشف عن تحضيره لفيلم سينمائي من تأليفه ويشارك في بطولته الفنانة منى زكي، مضيفَا أنه عمل عليه لمدة 9 سنوات.

كما ينتظر أحمد حلمي عرض فيلمه "لسة حتة" من تأليف شريف نجيب ومن إخراج أحمد علاء، الذي عمل من قبل مع الممثل في "18 يوم".