مستشفى جراحة المسالك البولية بجامعة أسيوط سجل إقبالا كبيرًا خلال يناير 2024

مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط سجل إقبالا كبيرًا خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 3467 مريضا. يأتي هذا الانجاز تحت رعاية كبار القيادات الجامعية والطبية في الجامعة، حيث يشرف عليه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

خلال الشهر الماضي، شهد مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى ارتفاعا في عدد الحالات التي تم استقبالها، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المستقبلة 481، مع إجراء 359 عملية جراحية و606 إجراء تشخيصي بالأشعة التلفزيونية و92 حالة تفتيت.

يعكس هذا الارتفاع الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية المتخصصة في المستشفى ويشير إلى الثقة المتزايدة للمرضى في الجودة والكفاءة المقدمة. يسهم ذلك في تعزيز سمعة المستشفى كمركز رائد للرعاية الصحية في المنطقة.

من المهم تحديد أسباب هذا الارتفاع وضمان توفير الموارد اللازمة لتلبية الطلب المتزايد. ويمكن للمستشفى أن يتخذ خطوات لتحسين كفاءة العمل وتحسين تجربة المرضى من خلال اتباع إجراءات تنظيمية وتكنولوجيا متقدمة.

بفضل جهود هؤلاء القادة الرائدين وفريق العمل المتفاني، تمكنت المستشفى من تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى وتلبية احتياجاتهم الطبية بكفاءة ودقة. يعكس الإقبال الكبير على الخدمات الطبية في المستشفى الثقة التي يحظى بها الفريق الطبي والإداري والجامعة بشكل عام.

تعتبر هذه الإنجازات دافعا قويا لمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، معززةً مكانتها كواحدة من الوجهات الطبية الرائدة في المنطقة. وتعكس أيضا التزام الجامعة والمستشفى بتقديم رعاية صحية متميزة وفعالة للمجتمع المحلي والمرضى.