"التنمية الثقافية وصراع الحضارات".. ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي هذا السياق، شهدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس ندوة بعنوان "التنمية الثقافية وصراع الحضارات"، شارك فيها الأدباء أحمد قرني والأديب أحمد طوسون.

استهل "قرني" حديثه قائلا: بأنه لا شك أن الهدف من التنمية الثقافية هي نشر الوعي الثقافي والمعروف لدى أفراد المجتمع بالإرتقاء بمستواهم الفكري والثقافي، موضحا مفهوم التنمية الثقافية بأن يستطيع كل فرد أن يأخذ حقه من المعرفة والفن والثقافة.

وأضاف "طوسون" أن دور التنمية الثقافية في الإرتقاء بمستوى أفراد المجتمع، لكن في ظل الصراع بين الدول يبدو الصراع الثقافي أو صراع الحضارات جهد مقاوم يهدف إلى الغزو الثقافي وفرض ثقافة علي أخري، ولا حل سوي إندماج بين الحضارات.

وإستمرارا للأنشطة المقامة خلال إجازة نصف العام لتنمية واكتشاف الموهوبين، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس أمسية شعرية أدارها الشاعر والأديب معوض عثمان، ألقى خلالها عدد متنوع من القصائد فى حب مصر، تلاها اكتشاف الموهوبين في مجال الشعر من رواد المكتبة.

ويواصل قسم الفنون التشكيلية فعاليات ورش تعليم أساسيات الخط العربي والرسم بالقلم الرصاص، تدريب وإشراف أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم خلالها تعليم الأطفال كتابة بعض الحروف والكلمات، وتحسين الخط وتنسيقه، إلي جانب أساسيات الرسم، وتستمر الورش يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال إجازة نصف العام بمكتبة الفيوم العامة.

ونظمت مكتبة جرفس مسابقات ثقافية وألعاب تعليمية مع الأطفال، بإستخدام إستراتيجية الخريطة الذهنية من خلال العصف الذهني للأفكار، أعدها كل من أسماء أحمد مدير الموقع، ورضا عبد الحليم مسئولة النشاط، بينما شهدت مكتبة اللاهون ورشة فنية لعمل ماسكات وجه للأطفال، تدريب مشيرة الدفناوى، وأخري لتعليم أساسيات غرز التطريز المختلفة نفذها أخصائي نادي المرأة بقصر ثقافة الفيوم.

ورشة حكي حول أهمية تنظيم الوقت بفرع ثقافة الفيوم

وحول أهمية تنظيم الوقت، شهد بيت ثقافة طامية ورشة حكي تحدثت فيها مروة بهاء أمينة المكتبة عن أهمية تنظيم الوقت في حياة الانسان، وأنه من الضروري أن يوازن الفرد بين أعماله الشخصية، والعمل، والدراسة، وأن يخصص جزءا من وقته للرياضة، كذلك ممارسة هواياته.

وناقشت نجاة شعبان مسئول الطفل ببيت ثقافة اطسا، كتاب بعنوان "خلفاء الرسول- سيدنا عمر بن الخطاب" تألیف حمدى الدمرداش، أوضحت خلاله، بعض المعلومات عن سيدنا عمر بن الخطاب، فقد كان ثانى الخلفاء الراشدين، كما كان مشتعل الذكاء، طويل الجسم، قوى الإرادة وهو أحد المبشرين بالجنة، وسمى بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل وهو أول من هاجر من الصحابة ولم يكن متخفيا.