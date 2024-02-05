"التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة" ندوة بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط

تواصلت الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية “التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطيرة”، حيث عقد مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط ندوة توعوية تحت عنوان "التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة". تمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور كبار الشخصيات الطبية والإدارية بالمستشفى والجامعة.

وقد شهدت الندوة مشاركة فعالة من قبل الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل، مدير المستشفى. وتناولت الندوة أهمية اتباع إجراءات السلامة والتخلص المناسب للمواد الطبية الخطرة وكيفية التعامل معها بشكل صحيح للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي والممارسات الصحيحة في مجال الرعاية الصحية والسلامة العامة. وتعكس التزام مستشفى الراجحي وجامعة أسيوط بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

تأتي هذه الفعالية، في إطار التعاون بين فرع جهاز شئون البيئة ومستشفيات جامعة أسيوط، وحاضر في الندوة مصطفي عبد الماجد، ومحمد الشرباني من جهاز شئون البيئة.

شملت الندوة الحديث عن مخاطر المخلفات الطبية الخطره على البيئة وصحة الإنسان، وأنواع هذه المخلفات، وما تسببه المخلفات من نشر فيروسات وفطريات وبكيتريا وغيرها من مسببات الأمراض ما لم يتم التخلص منها بشكل آمن وصحيح.

جاءت الندوة تحت إشراف الأستاذ خالد علي صبره مدير إداره السلامة والصحه المهنية، كما شهدت الندوة حضور عدد من طاقم التمريض ومكافحة العدوي والجوده بالمستشفى

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية