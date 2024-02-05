الإعدام شنقاً لشاب قتل عمه وأصاب ابنه بسبب خلافات على الميراث بأبنوب

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بالإجماع، شاباً بالإعدام شنقاً، لقيامه بقتل عمه وإصابة نجله بسبب خلافات على الميراث بقرية المعابدة الشرقية بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود وقائع القضية رقم 19813 لسنة 2022 جنايات مركز ابنوب إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ابنوب من مستشفى ابنوب المركزي يفيد بوصول "رشاد ع. ع." جثة، وابنة أحمد، مصاب بطلقات رصاص وذكر أنه يسكن قرية المعابدة الشرقية.

وتبينت تحريات المباحث بمركز شرطة ابنوب أن تلك الواقعة ارتكبها "ياسر ع. ع."، 20 سنة، نجل شقيق المجني عليه الأول.

وبسبب خلافات على الميراث، أحضر المتهم سلاحا ناريا وبندقية آلية وقام بتحميم الضحية الأولى. بـ 16 رصاصة أثناء جلوسه أمام منزله، وعلى الفور ظهر نجل الضحية وفي البداية، أطلق المتهم عليه عدة رصاصات، مما أدى إلى إصابته.