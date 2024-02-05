إحالة أوراق متهم أنهى حياة زوجته بأسطوانة بوتاجاز بأبنوب للمفتي

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق المتهم الذي أنهى حياة زوجته بضربها بأسطوانة البوتاجاز أثناء صلاتها بسبب خلافات زوجية بينهما، إلى فضيلة المفتي للنظر في الأمر. رأي الشريعة في تنفيذه.

إحالة أوراق فلاح أسيوط للمفتي لأنه قتل زوجته

ترأس الحكم المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وأعضاء المجلس المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة، وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي

وتعرفت تفاصيل الحادثة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابنوب بلاغاً يفيد بأن المتهم جباوي مزارع أنهى حياة زوجته التي تدعى منى بتدمير رأسها بعد أن ضربها بماسورة. الموقد وهي ساجدة لأداء صلاة العصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم، وتم تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أنه فور عودة المتهم من العمل لقضاء إجازة مع أبنائه وزوجته، طلبت منه زوجته السماح لابنه بالسفر إلى إيطاليا للعمل، فرفض الزوج طلبها لعدم قدرتهم على ذلك. تزويدك بالمعلومات اللازمة. مبالغ مالية للرحلة، وعلى هذا الأمر نشأ خلاف بينهما، وبعدها سحب الزوج طلبه. حياة زوجته