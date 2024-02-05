"سر حياتي" قصة كفاح العربى من 6 سنوات حتى الوصول لشهبندر التجار

يواصل معرض القاهرة الدولى للكتاب فعالياته في الدورة 55 لعام 2024 مع إقبال كبير من الجمهور من أهم الكتب المعروضة فى المعرض كتاب "سر حياتي" والذي يحكي لأول مرة قصة حياة رجل الأعمال المصري محمود العربي بشكل تفاعلي مدعم بالفيديوهات من خلال تقنية QR Code ، ويتناول رحلة مؤسسى مجموعة العربى محمد ومحمود وعبد الجيد العربى ومشوار كفاحهم.



ويعد كتاب "سر حياتي " من الكتب التي تجمع ما بين حقيقة السرد ومتعة التشويق لما يتضمنه من رجال بسطاً استطاعوا بالفكر والموهبة وتوفيق الله قبل كل شيء أن يؤسسوا صرحاً عملاقا ، وتجدر الأشارة الى أن هذا الكتاب الذي يرويه الرائد ورجل الأعمال الكبير محمود العربي -رحمة الله، عليه لم يكتب بالأساليب البلاغية المعتاد عليها من قبل كتاب القصص والسير الذاتية لرجال الأعمال ولكنه اتسم بالبساطة التي هي صفة مميزة لراوى هذا الكتاب فقد قام الكاتب بسرد أحداث الكتاب كما هي لتكون مثالا واقعيا لكل شاب طموح وليعلم الباحثين عن الريادة انه لابد وان تواجههم عقبات كثيرة التى يمكن التغلب عليها بالفكر والصبر.

ويقدم الكتاب في شكله الجديد بطبعة جديدة ومنقحة تقدم السيرة الذاتية الرائعة "حكاية العربى" تسرد سر نجاح "مجموعة العربي" وقصص البداية الصعبة والتحديات والمعوقات ثم النجاح الباهر والسمعة العظيمة التي بنتها المؤسسة لتصير إحدى النماذج الناجحة في مجال المال والأعمال.

ويروي الكتاب قصة صعود الطفل محمود العربي ابن الـ 6 سنوات الذي قرر أن يتاجر في ألعاب العيد برأسمال 30 قرشًا، ووصولًا إلى قمة النجاح التجاري على رأس أكبر مؤسسات الشرق الأوسط ،وهو كتاب إنساني ودليل عملي ملهم لكل رواد الأعمال ولكل محبي السير الذاتية للناجحين في كل العالم، كما يتناول الكتاب الجوانب المشرقة والنجاحات التي استطاع مؤسسى العربي الوصول إليها وذلك بتسلحهم بالعزيمة والصبر والصمود وتمسكهم بالفكر المستنير

وأخيرا وليس آخرا هذا الكتاب فرصة لمن يدرسون ريادة الأعمال فهو مثالا واقعيا خاليا من التجميل أو رسم صورة وردية وأنما هو يسرد الأحداث الحياتية للكاتب كما هي ليعلم قارئ الكتاب أن الحياة ليست إلا كفاح وصبر وأبداعا وفكر.