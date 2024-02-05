السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى الهيروين

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.ج.ع" عامل بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى عبدالله أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم قاسم وايهاب عبدالمنعم أبو سالم، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالاتجار فى الهيروين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد لفافات الهيروين، كما تم ضبط سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بحوزته وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.