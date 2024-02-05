مواصلة التحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بشارع قصر العيني

تواصل نيابة السيدة زينب الجزئية ، التحقيقات في واقعة عثور أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثة شاب ملقاة بشارع قصر العيني بالسيدة زينب، وتم نقلها إلى مستشفى قصر العيني تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

التحريات في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع قصر العيني، بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 26 عاما، متوفى في ظروف غامضة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قرار جديد فى واقعة العثور على جثة شاب داخل ميدان عبد المنعم رياض

كما أوضحت التحقيقات ، فى واقعة العثور على جثة شاب داخل ميدان عبد المنعم رياض، عن عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة طبقا لما وثقته كاميرات المراقبة، وبالكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة هبوط فى الدورة الدموية.

وتلقت أجهزة الأمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بوقوع واقعة العثور على جثة شاب يُدعى عادل محمود، 37 سنة ملقاة داخل ميدان عبدالمنعم رياض.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، تبين العثور على جثة شاب يُدعى «عادل محمود»، 37 سنة ملقاة داخل ميدان عبدالمنعم رياض.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.