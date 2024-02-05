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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

جويل مردينيان.. أناقة عالمية بتوقيع أحدث صيحات الموضة 2024

جويل مردينيان
جويل مردينيان

شاركت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت جويل بإطلالة شتوية انيقة للغاية، حيث ارتدت بالطو مصمم من الجلد بنقشه الزيبرا لتواكب موضة 2024 وتبدو اي غاية أناقتها واحتشامها.

وزينت خصلات الذهبي القصير بقيعه باللون الاوف وايت ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر  الداكن في الشفاه.

جويل ماردينيان (27 نوفمبر 1977) هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفل اسمته نايثين.
 

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