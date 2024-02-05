أمن أسيوط يضبط 48 قضية تجارة مخدرات وسلاح وينفذ 565 حكما قضائيا

يعمل ضباط مديرية أمن أسيوط بجدية واجتهاد في مكافحة الجريمة في المنطقة. حيث تمكنوا من ضبط 42 قضية تتعلق بحيازة أسلحة نارية. وقد تم ضبط عدد كبير من البنادق الآلية والخرطوش والأسلحة المحلية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات المختلفة الأعيرة. تم القبض على 42 متهما، حيث كانت لديهم معلومات جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 6 قضايا تتعلق بتجارة المخدرات، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والشابو والهيروين والأقراص المخدرة. وقد تم القبض على 6 متهمين، حيث كان لديهم 5 منهم معلومات جنائية.

يجدر بالذكر أنهم نجحوا أيضًا في تنفيذ 565 حكما قضائيا متنوعا، مما يظهر تفانيهم في تطبيق القانون وضمان سلامة المجتمع.