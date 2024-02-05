مركز إعلام جنوب أسيوط ينظم ندوة حوارية حول “التربية الإيجابية وتحديات العصر”

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي تحت إشراف الدكتور أحمد يحيي ندوة حوارية حول “التربية الإيجابية وتحديات العصر”ويأتي تنظيم الندوة ضمن جهود القطاع لتعزيز التوعية والحوار حول قضايا التربية والتحديات الحديثة

أكدت مديرة المركز، مروة سيد سلام، على أهمية التربية الإيجابية في التصدي لتحديات العصر الحديث وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.

وأضافت مروة سيد سلام بأن المركز يهدف الى تنظيم هذه الندوة بهدف تسليط الضوء على أهمية التربية الإيجابية وكيف يمكنها التصدي لتحديات العصر الحديث

وشددت مروة سيد سلام على أهمية التربية الإيجابية في بناء شخصيات الأفراد وتأثيرها الإيجابي على المجتمع. كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للتحديات التي تواجه الفرد والمجتمع وتحويلها الى فرص للنمو والتطور.

وأوضحت مروة سيد سلام بأن اللقاء عقد بقاعة الوحدة المحلية بقرية أولاد الياس بصدفا، بحضور فرغلي محمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية. في أولاد الياس بحضور ممثلي الوحدة السكانية وبحضور مميز من نساء البلدة ورواد الريف ورواد التضامن الاجتماعي.

وحضر اللقاء الدكتور حسام الدين متولي، مدير مركز التأهيل النفسي التابع لهيئة التأمين الصحي بأسيوط، والذي بدأ كلمته بالتأكيد على أهمية وحاجة الأسرة إلى الوعي بأساليب التربية الإيجابية لأبنائهم. مشيراً إلى أن طبيعة الأجيال الحالية تغيرت عن طبيعة أسلافهم، مشدداً على ضرورة التعرف على مشاكل الأطفال والتركيز على حلها بدلاً من إلقاء اللوم عليهم.

وحذر من الأساليب التي تتبعها بعض الأسر في تربية أبنائها، ومنها استخدام لغة اللوم أو العنف أو التدليل المفرط، وكذلك الطرق المثالية لتوجيه الأبناء، عندما تتطلب المواقف الحزم، وعندما تتطلب المواقف الحب والدعم عندما ضروري.