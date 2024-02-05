عاجل
حزب الله يقصف ثكنة يفتاح بالصواريخ
الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر السعودي يستهدف فاران في الميركاتو الشتوي

فاران
فاران

يواصل النصر السعودي بحثه عن تدعيم دفاعاته خلال الفترة المقبلة، بعدما طالب المدير الفني للعالمي لويس كاسترو، الإدارة بضرورة التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

txt

ترشيح مدرب كرواتي لخلافة باتشيكو في بيراميدز

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النصر السعودي يتصدر قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع المدافع رافائيل فاران خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن إدارة العالمي على استعداد بدفع 50 مليون جنيه إسترليني لضم فاران خلال الفترة المقبلة، بعد معاناة النادي السعودي بسبب قلة التدعيمات في الجانب الدفاعي.

وأكدت التقارير أنه في حالة نجحت إدارة الفريق السعودي حسم صفقة المدافع الفرنسي فإنه سيعود لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تواجدا معًا في صفوف ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن فاران يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2025، لكنه يرفض تمديد تعاقده مع النادي الإنجليزي.

مواد متعلقة

من هو ترافيس موتيابا مهاجم الزمالك الجديد

بيراميدز يُعلن رحيل جامي باتشيكو.. رسميًا

الجريدة الورقية