المشدد 10 سنوات لشاب متهم بإنهاء حياة ابن عمته بسبب خلافات الميراث

في حادثة مأساوية، حكمت محكمة جنايات أسيوط في الدائرة الحادية عشرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على شاب متهم بإنهاء حياة نجل عمته وتم توجيه الاتهام للشاب بسبب خلافات على الميراث في مدينة أسيوط، حيث قام بإصابة شخص آخر أيضًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وساعده المستشار روميل شحاتة رئيس المحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة السر. بقلم عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تفاصيل وقائع القضية رقم 2011 لسنة 2018 جنايات أسيوط ثان، يعود تاريخ القضية إلى ورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي إلي قسم شرطة أسيوط ثان، بوصول “محمد م. ك.” حيث توفي بعد وصوله إلى المستشفى و"حسين ج. س." لقد تم طعنه بسكين

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أسيوط ثان إلى أن المتهم "أحمد ع. ث." كان وراء الواقعة بسبب خلافات على الميراث بين والده وابن عمته الضحية الأولى. وأشارت التحريات إلى أن المتهم وشقيقه المحكوم عليه بالفعل، نزلا إلى منزل عمتهما واتصلا بالمجني عليه الأول وطلبا منه النزول معهما على الفور. وعندما عثروا عليه، أخرج المتهم سلاحاً نارياً بقصد تهديد المجني عليه وقام بطعنه بسكين كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاته. وبمجرد تدخل المجني عليه الثاني لإنقاذ الأول، هاجمه المتهم بنفس السلاح، مما أدى إلى إصابته بجروح.