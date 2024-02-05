القصف والاستهدافات الإسرائيلية.. برلماني لبناني: نزوح 100 ألف نازح من جنوب البلاد

أكد فادي علامة، نائب بالبرلمان اللبناني، أن هناك الكثير من الشكاوى التي رفعها لبنان بسبب الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بالحدود اللبنانية، ولكن لا تتحرك ولم تأتي هذه الشكاوى بجديد.

وأضاف "علامة"، خلال استضافته ببرنامج "مباشر بيروت"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تسجيل الانتهاكات وترفع الشكاوى، ولكن دون استجابة تضمن حماية الحدود اللبنانية، وهذا أمر يسهم في زعزعة الأمن للشارع اللبناني.

وتابع أن القرارات الأممية التي تم اختراقها من قبل حكومة إسرائيل لم يتم البت فيها، وبالتالي تزداد الانتهاكات من قبل الكيان المحتل في غزة بشكل كبير، منوهًا بأن هناك أكثر من 100 ألف نازح لبناني تم نزوحهم من الجنوب اللبناني بسبب القصف والاستهدافات الإسرائيلية لبلدات الحدود.

وأشار إلى أن اللبنانيين يخشون من الانزلاق في حرب مفتوحة مع إسرائيل، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف موقع السماقة للمرة الثانية، وموقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وقالت المقاومة في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 05-02-2024 للمرة الثانية ‏موقع السمّاقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وموقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏