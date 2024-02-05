مدرب ألمانيا السابق مرشح لخلافة تشافي في برشلونة

قرر المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لبرشلونة، الرحيل مع نهاية الموسم الحالي، على الرغم من الألقاب التي حققها مع البلوجرانا خلال الموسم الماضي.

ويعاني برشلونة من النتائج السلبية في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي جماهير البارسا من وضع الفريق في ترتيب الليجا.

وكشفت تقارير صحفية أن هانز فليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا السابق، يعد من بين المدربين المرشحين لقيادة برشلونة خلال الموسم المقبل.

وأوضحت، أن فليك بدأ تعلم اللغة الإسبانية، حيث أصبح منفتحًا ومستعدًا لقيادة البلوجرانا خلفًا لتشافي، كما أن خوان لابورتا، رئيس النادي الإسباني لديه نفس الرغبة في التعاقد مع اللاعب.

وكان هانز فليك قد نجح في قيادة بايرن ميونخ للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه نجح في تولي تدريب المنتخب الألماني، لكنه رحل بعد الخسارة الثقيلة من نظيره الياباني وديًا، ليتولي تدريب الماكينات الألمانية مواطنه يوليان ناجلسمان بدلًا منه.