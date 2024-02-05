للمرة الثانية في أسبوع.. مباحث تموين أسيوط تضبط 300 طن سكر مدعم

في إطار جهود مكافحة التجارة غير المشروعة والتهريب وتجارة المواد الغذائية المدعمة، تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من تنفيذ عملية ناجحة بكشف وضبط مخزن غير مرخص بدائرة مركز شرطة أسيوط وقد تم ضبط كميات كبيرة من السكر التمويني والتي كانت تجمع بهدف حجبها عن التداول وتحقيق أرباح غير مشروعة وقد تم العثور على 300 طن من السكر التمويني بالإضافة إلى 73 كرتونة تحتوي على 36500 عبوة سجائرداخل المخزن.

وفي هذا السياق، فقد قامت الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص المسؤولين عن هذا النشاط غير القانوني، وسيتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

تعتبر هذه الحملة جزءاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الأمنية لمحاربة التجارة غير المشروعة وضبط كافة أشكال التهريب، وتأتي في إطار حرص الدولة على حماية الاقتصاد الوطني وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار السوق ومكافحة التجارة غير المشروعة التي تضر بالمستهلكين وتشوه السوق العادل. وقد أكدت السلطات المحلية على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص المتورطين في هذه القضية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات المخالفة في المستقبل.