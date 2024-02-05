أمن أسيوط ينهي أسطورة المخدرات بجزيرة بني محمد والقبض علي 16 عنصرا

تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط من ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط تخصص نشاطها الإجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها وأكدت تحريات ضباط مديرية أمن أسيوط قيام بؤرة إجرامية تضم 16 عنصرًا إجراميًا شديدى الخطورة بممارسة نشاط إجرامى فى زراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب

ضبط مخدرات تقدر بـ 36.5 مليون جنيه

بعد تحديد موقع تجمع العناصر الإجرامية، قامت القوات الأمنية التابعة لمديرية أمن أسيوط بمداهمة الموقع ومواجهة المهاجمين الذين حاولوا الاعتداء على القوات. ونتج عن هذا التصدي إصابة أحدهم وضبط الآخرين.

باشرت قوات الأمن الوطني بالتعامل الفوري مع مجموعة من المشتبه بهم في محاولة استهداف القوات أثناء عملية ملاحقة لهم. وقد أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

حيث تم خلال العملية من ضبط كمية كبيرة قدرت بحوالي 6.5 طن من مادة البانجو المخدرة، بالإضافة إلى 10 أفدنة من المزروعات التي تحتوي على نباتي الأفيون والبانجو المخدرين، إضافة إلى 16 بندقية آلية و51 خزينة وكميات كبيرة من الطلقات النارية وقيمة المضبوطات تقدر بحوالي 36.5 مليون جنيه

وأوضحت التحقيقات الأولية بأن العناصر الإجرامية قاموا بتجنيد عمالة مستأجرة لزراعة الحشيش والقنب الهندي في الجزيرة، وكانوا يقومون بتهريب المخدرات عبر النيل إلى مناطق أخرى بالمحافظة.

كما تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات جنبًا إلى جنب مع معدات زراعة وحشو العملة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العناصر الإجرامية، وتحويلهم إلى النيابة لمتابعة التحقيقات.

هذه العملية تعد ضربة قوية لتجار المخدرات والعناصر الإجرامية، وتؤكد التزام القوات الأمنية بمكافحة التهريب وتجارة المواد المخدرة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الجريمة وضبط الجماعات الإجرامية والحد من تجارة المخدرات في مختلف أنحاء البلاد.