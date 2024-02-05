محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ إزالة حالات التعدى والبناء المخالف

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات الأراضى الزراعية وأراضى الدولة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة وطلخا والسنبلاوين وبلقاس ونبروه لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة..

قال المحاسب سيد النخيلي رئيسمركز ومدينة المنصورة انه تم متابعة تنفيذ ازاله بناء مخالف بالدور الثالث علوى بحوض الزعفران بالمدينه كما تم رفع عدد ٢ كرفان مخالف على الاراضى الزراعيه بالوحده المحليه بأويش الحجر التابعة للمركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأكدت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ ازالة جدران مخالفة بحوض الحرم بالمنطقة الاولي بالمدينة وتم مصادرة مواد البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأوضح حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم تنفيذ ازاله فوريه لأحد المواطنين بناحية عزبه وهبه التابعه للوحده القرويه ببرقين لسور بالدبش الابيض بارتفاع ١م وبطول ٦م تقريبا وتمت الازاله الفوريه على نفقه المواطن وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفة.

كما تم متابعة تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية طهواى التابعه للوحده القرويه بكفر الروك وذلك للشروع فى عمل أعمدة خرسانية والتجهيز لصبها بداخل سور مبنى بالبلوك والمونه الاسمنتيه على مساحة قيراط ارض زراعية وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أوضحت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك اخشاب اعمال استكمال الخدمات في قريه المحفوظه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأشار اللواء أنور عثمان رئيس ا مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية علي مساحة 120 متر تقريبا لسقف بالدور الأول العلوي خارج الحيز العمراني بالبر الشرقي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، وتم مراجعة تراخيص البناء الصادرة بعدد من قري المركز بمتابعة استاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.