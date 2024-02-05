تكريم أســر الشهداء وضحايا الـحرب فى قنا
حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء.
عرفانًا بالدور البطولي الذي بذله المحاربون القدامى في الدفاع عن تراب الوطن، وتقديرا لأسر شهداء مصر الأبرار في التضحية والفداء.
حضر الاحتفال الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء رفعت نائب مدير الأمن لقطاع شمال المحافظة وحكمدار مديرية أمن قنا.
والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذيه وأعضاء المجلس القومى للمرأة و رجال الدين الإسلامي والمسيحى وأسر الشهداء .
أوضح محافظ قنا أن يوم الشهيد من أعظم الأيام خلودا في تاريخنا العريق ، لذلك نحتفل بيه سنويا لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم و أرواحهم ، فاليوم نُحيّ بكل فخر وإعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار.
وأضاف أن أسماؤهم وتضحياتهم ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه ، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه تضحيات الشهيد وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية في ردع المعتدين.
قدم المحافظ، تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل لما يبذلونه من جهود كبيرة فى الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، و رجال الشرطة المخلصين على حفظهم لأمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار .
وشكر، أسر الشهداء والمصابين على صبرهم وتحملهم ، ورضاهم بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن رعاية أسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم تعبير عن الشكر والامتنان لهم، لأن مصر لا تنسى أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجلها في كل المجالات .
دقيقة حداد:
دعا مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الحضور للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق أمن الوطن وسلامة أراضيه.
وأورد أن مصر ستظل كما هو عهدها بارةً بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها ، مشيرا إلي أن ما قدمه هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.
مؤكدا أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن ضاربين بذلك أروع الأمثلة في الإنتماء والاعتزاز بتراب هذا الوطن الغالي .
وأبرز فضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، منزلة الشهيد ومكانته عند المولي عز وجل كما القي الانبا امانيوس وكيل مطرانية قنا كلمة عن وحدة الشعب المصري امام أي عدوان .
تلا ذلك عرضا لفيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" تضمن انجازات الدولة المصرية كثمرة تضحيات شهداء الوطن من أبناءه البواسل وعقب ذلك قامت فرقة الموسيقي العربية لقصر ثقافة قنا بتقديم بعض الاغاني الوطنية.
في نهاية الحفل قام محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء ورئيس جامعة جنوب الوادى بتكريم المصابين وأسر الشهداء وتبادل الدروع التذكارية.
يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩ .