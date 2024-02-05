تكريم أســر الشهداء وضحايا الـحرب فى قنا

حضر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء.

عرفانًا بالدور البطولي الذي بذله المحاربون القدامى في الدفاع عن تراب الوطن، وتقديرا لأسر شهداء مصر الأبرار في التضحية والفداء.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء ضياء رفعت نائب مدير الأمن لقطاع شمال المحافظة وحكمدار مديرية أمن قنا.

حفل التكريم

والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من قيادات القوات المسلحة والشرطة ، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذيه وأعضاء المجلس القومى للمرأة و رجال الدين الإسلامي والمسيحى وأسر الشهداء .

أوضح محافظ قنا أن يوم الشهيد من أعظم الأيام خلودا في تاريخنا العريق ، لذلك نحتفل بيه سنويا لنتذكر ما جاد به هؤلاء الأبطال بأنفسهم و أرواحهم ، فاليوم نُحيّ بكل فخر وإعتزاز ذكرى الشهداء الأبرار.

وأضاف أن أسماؤهم وتضحياتهم ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن وذكرى محفورة بأحرف من نور في وجدان كل أبنائه ، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية ليست مجرد تاريخ نستذكر فيه تضحيات الشهيد وإنما هي تعبير عن التقدير والتكريم لرجال بواسل صدقوا ما عاهدوا الله عليه فجادوا بأرواحهم الزكية ولبوا نداء الواجب والمسؤولية الوطنية في ردع المعتدين.

قدم المحافظ، تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل لما يبذلونه من جهود كبيرة فى الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن، و رجال الشرطة المخلصين على حفظهم لأمن مصر الداخلي وتوفير البيئة الملائمة للاستقرار .

وشكر، أسر الشهداء والمصابين على صبرهم وتحملهم ، ورضاهم بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن رعاية أسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم تعبير عن الشكر والامتنان لهم، لأن مصر لا تنسى أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجلها في كل المجالات .

دقيقة حداد:

دعا مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الحضور للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأورد أن مصر ستظل كما هو عهدها بارةً بأبنائها الكرام الذين جادوا بأرواحهم الغالية من أجلها ، مشيرا إلي أن ما قدمه هؤلاء الأبطال في سبيل رفعة الوطن والذود عن أراضيه وحفظ أمنه واستقراره ليحيا الجميع في أمان ورخاء وازدهار.

مؤكدا أن الجميع يدين لهم بالفضل ويسير على خطاهم في العمل من أجل النهوض بهذا الوطن ضاربين بذلك أروع الأمثلة في الإنتماء والاعتزاز بتراب هذا الوطن الغالي .

وأبرز فضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، منزلة الشهيد ومكانته عند المولي عز وجل كما القي الانبا امانيوس وكيل مطرانية قنا كلمة عن وحدة الشعب المصري امام أي عدوان .

تلا ذلك عرضا لفيلم تسجيلي بعنوان "حلم الشهيد" تضمن انجازات الدولة المصرية كثمرة تضحيات شهداء الوطن من أبناءه البواسل وعقب ذلك قامت فرقة الموسيقي العربية لقصر ثقافة قنا بتقديم بعض الاغاني الوطنية.

في نهاية الحفل قام محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء ورئيس جامعة جنوب الوادى بتكريم المصابين وأسر الشهداء وتبادل الدروع التذكارية.

يذكر أن يوم الشهيد يوافق التاسع من شهر مارس من كل عام وهو تخليدا لذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري عام ١٩٦٩ .