إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وهتك عرضه للمفتي

أحالت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سعيد عابدين، أوراق المتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالقوة، لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثالث من شهر مارس المقبل؛ للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية لشهر يونيه من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «حسن. س. ع»، والمقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بخطف طفل في العاشرة من عمره، وهتك عرضه بالقوة.

وبالفحص وأقوال والدة المجني عليه، أفادت بأنه حال عودة نجلها إلى المنزل منهمرا في البكاء، وبالسؤال عن سبب بكائه، أخبرها بقيام المتهم باستدراجه إلى مسكنه؛ بزعم الحصول على بعض مستلزماته، ولدى وصولهما قام بهتك عرضه بالقوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، بأنه خطف الطفل المجني عليه بالتحايل، مستغلاً حداثة عمره وعدم إدراكه لمقتضيات الأمور، بأن قام باصطحابه إلى مسكنه واهما إياه بإحضار بعض مستلزماته، قاصدا من ذلك إقصائه عن أعين ذويه، وهتك عرضه بالقوة والتهديد، وحجزه داخل مسكنه مغلقا لفترة زمنية قاربت الـ 30 دقيقة حال ارتكابه الجريمة، بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للمجني عليه، علي النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم.