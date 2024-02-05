جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة بقرية زاوية الكرادسة

شهد الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض بجامعة الفيوم، ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك اليوم بمقر الوحدة الصحية بقرية زاوية الكرادسة مركزالفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ١٣٠٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٥٣ حالة في تخصص العظام، و٨٧ حالة أسنان، و١٧٧حالة باطنة، و١٢٣ حالة أنف وأذن، و ٢٢٤ أطفال، و ٨٣ حالة نسا، و ١٩٦جلدية، و ١١٧ حالة رمد، و١٤٠ حالة قياس ضغط وسكر.

وأضاف أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل بتقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي. وفي نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة، ورئيس جامعة الفيوم على الجهود المبذولة في القافلة.

تكريم متطوعى حياة كريمة

وفى وقت سابق شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم متطوعي حياة كريمة بالفيوم، الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، بحضور الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، ومهندس محمد عمر مكرم منسق عام حياة كريمة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

اشار محافظ الفيوم أن التطوع سلوك إنساني نبيل، حيث يمثل المتطوعين حلقة الوصل بين الجهات التنفيذية والمواطنين، وأشار سيادته إلى القيمة الكبيرة للأعمال التطوعية، مؤكدًا دعم المحافظة لكافة الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.

وأوضح الدكتور ياسر مجدي حتاته أن مبادرة حياة كريمة هي المبادرة الأكبر على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يقدمها الشباب المتطوعين، وأكد سيادته دعم الجامعة لكافة الفعاليات التي تقدمها المؤسسة من خلال استضافته الندوات المتنوعة وتقديم الاستشارات اللازمة. ووجَّه ه الشباب إلى استكمال مسيرة المساهمة في الأعمال التطوعية.

وعرض المهندس محمد عمر مكرم لأنشطة المبادرة، والتي تتضمن الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والمشاركة في القوافل الطبية، وندوات الحوار المجتمعي، وقدَّم الشكر لكافة المتطوعين بالمبادرة.

00

3

4

5

6

7

8

9

99

888

999