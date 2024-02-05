فلسطين: لا سلام في المنطقة دون حل شامل لقضيتنا

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن وقف العدوان الإسرائيلي الملف الأول على أجندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشدد الهباش خلال تصريحاته عبر فضائية “ القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، على أن السلطة الفلسطينية لا تقبل أن تتلقى إملاءات أو تعليمات من أحد.

وأشار إلى أن وقف الحرب نقطة البداية لتغيير الوضع بالمنطقة.

وانتقد الهباش إعطاء الإدارة الأمريكية الضوء الأخضر لإسرائيل، وتوفير الغطاء اللازم لها، من أجل مواصلة ارتكاب جرائمها في غزة.

وواصل أن المنطقة لن تنعم بالسلام أو الاستقرار دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية.

وأضاف الهباش أنه يجب منح فلسطين العضوية الكاملة في مجلس الأمن، والاعتراف بها كدولة مستقلة.

وأكمل إلى أن تشكيل الحكومة يظل أمرًا مرتبطًا بالقرار الفلسطيني، متابعا "ليس من حق الولايات المتحدة التدخل في شؤون الفلسطينيين".

الاحتلال يقصف قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة

وفي سياق آخر، قصفت القوات البحرية الإسرائيلية، قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة كانت متجهة من جنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع.

على جانب آخر، قدمت إسبانيا 3.5 مليون يورو في صورة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر حسابه على منصة "إكس" "أنه يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.. سنقوم بزيادة الدعم للأونروا لمساعدة المدنيين الفلسطينيين وتجنب المجاعة".