حساب توفير "سيطرة بلس" من بنك saib .. أعلى عائد يصل إلى 24%

ولا هتكسر ولا هتخسر حرية الحسابات وعائد الشهادات

أعلن بنك saib عن إطلاق حساب توفير "سيطرة بلس" بالجنيه المصري للعملاء الأفراد بعائد يصل إلى %24 سنوياً ، وهو أعلى عائد على الحسابات الإدخارية في السوق المصرفي المصري.

يأتي ذلك الحساب الجديد بالتزامن مع تطلع العملاء للعثور على فرص استثمارية أمنة مع حرية التحكم في أموالهم والتمتع بأفضل عائد على حساب توفير، حيث يتم إصدار بطاقة خصم مباشر مع إمكانية السحب والإيداع طوال الشهر من خلال الفروع وماكينات الصراف الآلي مع اتاحة استخدام الانترنت البنكي. هذا، مع العلم أن الحد الأدنى لفتح حساب التوفير "سيطرة بلس" هو فقط 10 ألاف جنيه، والحد الأدنى لإحتساب الفوائد هو 15 ألف جنيه "حسب الشريحة" ويتم احتساب الفائدة على أقل رصيد في خلال الشهر. ويستهدف حساب "سيطرة بلس" العملاء الأفراد فقط، ويكون بالجنيه المصري.

المستندات المطلوبة للعملاء الجدد :

- مستند إثبات شخصية .

- شهادة ميلاد الرقم القومى للقُصر .

- إيصال مرافق حديث بالعنوان الحالي (غاز- كهرباء - مياه- تليفون).

- شهادة ميلاد العميل في حال كان مولوداً خارج جمهورية مصر العربية .

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن مميزات حساب سيطرة بلس يرجى زيارة الرابط أدناة:

https://saib.me/saving