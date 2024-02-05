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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة للإغاثة: الاحتلال يقصف شاحنات المساعدات

توماس وايت مدير شؤون
توماس وايت مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة

 أعلن توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة، عن استهداف شاحنة مساعدات إنسانية بنيران الجيش الإسرائيلي خلال انتقالها إلى شمالي غزة.

 ونشر توماس وايت عبر حسابه في منصة أكس، اليوم الإثنين: "هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الدخول إلى شمالي غزة للضرب بنيران البحرية الإسرائيلية، ولحسن الحظ لم يصب أحد". 

 

 وقدمت إسبانيا 3.5 مليون يورو في صورة مساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

 وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عبر حسابه على منصة "إكس"، "أنه يجب أن تتوقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.. سنقوم بزيادة الدعم للأونروا لمساعدة المدنيين الفلسطينيين وتجنب المجاعة".

 

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