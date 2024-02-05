حملة إزالات مكبرة بقرية المحروسة في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة، وبالاشتراك مع اللواء يوسف عبدالمقصود، كما رافقهم محمد سليم رئيس القرية، من تنفيذ عدد ٦ حالات إزالة بمساحة ٢١٦٩ متر عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض والأسمنت.

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.