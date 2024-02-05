إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء بدون ترخيص في نجع حمادي

تمكنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينه نجع حمادى اليوم الاثنين برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، من تتفيذ ازالة فورية لحالة تعدى بالبناء بدون ترخيص بمنطقة الشيخ هرمل بساحل نجع حمادى على مساحة ١٧٥متر تقريبا وبارتفاع اثنان ونصف متر تقريبآ.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن المتابعة الدورية المستمرة على مستوى دائرة مركز ومدينة نجع حمادى و فريق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف وكذلك اى مخالفات اخرى .

مضيفاً انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس .

وكانت الحملة برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ومحمد حارث رئيس قسم الاشغالات بالمركز ووحدة المرافق بالمركز ومسئولى التنظيم بالادارة الهندسية بالمركز ومختص الجمعية الزراعية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء اشرف الداودى محافظ قنا بالتصدي لأي شكل من التعديات واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة واو اختراق القوانين .