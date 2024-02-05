الإسماعيلي 2010 يكتسح السكة الحديد بثمانية أهداف

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2010 علي السكة الحديد بثمانية أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية في إطار مواجهات دوري المنطقة .

أحرز أهداف الإسماعيلي عبد الرحمن فرحات(2) و عمر شريف (2) و محمد مصطفي و عمر صبري (3)

بدأ الفريق بتشكيل مكون

محمد عبد الهادي و محمد عطا و عمر شريف و عبد الرحمن فرحات و عمر صبري و إبراهيم الوكيل و محمد مصطفي و معاذ أيمن و يوسف عبد الخالق و ياسين ابو طالب و يوسف محمود

و شارك في الشوط الثاني يوسف أبو جريشة و محمد عبد الحميد و خالد هاني و مصطفي محمود

يقود الفريق جهاز مكون من

رضا صديق مدير فني و مودي سعدالله مدرب عام و ناصر خالد مدرب حراس مرمى و محمود حسين موسي أخصائي علاج طبيعي و جمال الحلوس إداري