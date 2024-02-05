إعدام عامل قتل آخر بالشرقية بسبب خلافات الجيرة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا لعامل، في واقعة اتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بقتل عامل دليفري بسبب خلافات الجيرة.

تعود أحداث القضية لعام 2021، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية عزبة الحريري دائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بين طرف أول «على. ع» 23 عاما، حاصل على دبلوم صنايع وصديقه «محمد. س» 25 عاما، وطرف ثانى «عبدالرازق. ز» 63 عاما بالمعاش، ونجليه «أكرم» 25 عاما حفار، و«أدهم» 20 عاما عامل.

وبالفحص تبين أن الواقعة جرت بسبب خلافات بين الطرفين، ما تسبب في إصابة الأول من الطرف الأول بطعنات وطلق خرطوش بالكتف اليسرى، وجرح قطعي بالوجه من الجهة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الزقازيق إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني من الطرف الثاني، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي سبق وأن أصدرت حكمها على المتهمين الأول والثاني، وأصدرت حكمها المتقدم اليوم الاثنين بحق المتهم الثالث.