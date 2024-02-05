أهمية اتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا

طالبت النائبة فيبى فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة اتباع أساليب الزراعة الحديثة المعتمدة على التكنولوجيا، وذلك في مواجهة العديد من التحديات من بينها التغيرات المناخية بالغة الخطورة، والتي باتت تهدد الاستدامة الزراعية في بلد مثل مصر يعاني من زيادة سكانية كبيرة.

التوسعات الزراعية

وأضافت فوزي: "هنا لابد من الإشادة بالتوسعات الزراعية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي لولاها لكان ثمة أزمة طاحنة في توفير الغذاء".

وأشارت إلى أن الزراعة الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض الزراعة الذكية، تتطلب الاعتماد على التكنولوجيا، بل والأساليب الرقمية في زراعة المحاصيل بطرق نظيفة ورشيدة في استخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى، مع الحرص على تخفيض التكلفة وتكثيف إجراءات وبرامج مكافحة الآفات.

وقالت: وزارة الزراعة ربما قد تحتاج إلى تشريعات لتنظيم وتطبيق ودعم أساليب الزراعة الذكية، خاصة فيما يتعلق بتأسيس شركات وتعاونيات تقوم على تطبيق هذا النوع من الزراعة، كذلك إقرار أنظمة تمويل ودعم للمزارعين لتشجيعهم على إتباع هذا النموذج.

ولفتت إلى أن المجلس مستعد لبحث مثل هذه التشريعات والعمل على إعدادها، لتكون بمثابة الحافز على انطلاقة واسعة في هذا المجال.