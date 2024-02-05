أصالة تطرح الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي".. التفاصيل كاملة

ساعات وتعود أصالة لجمهورها بالجزء الثاني من ألبوم “لحقت نفسي”، المقرر طرحه خلال الساعة لخامسة مساءً عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

يضم الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي 6 أغانٍ وهم"أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة ثلج، لحقت نفسي، عايشة حالة، نسيت".

القائمة الكاملة لصناع الجزء الثاني من ألبوم أصالة لحقت نفسي

تتعاون أصالة في الجزء الثاني من ألبومها مع كوكبة من الشعراء والملحنين والموزعين"، حيث جاءت قائمة صناع العمل كالآتي:

أغنية أعراض الغياب من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف.

أغنية عشق الروح من كلمات هالة الزيات، ألحان محموج خيامي، توزيع خالد عز. أغنية حديقة ثلج من كلمات سهام الشعشاع، لحن محمود عيد، توزي إليكسندر ميسكيان.

أغنية لحقت نفسي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع كريم أسامة.

أغنية عايشة حالة من كلمات هاني رجب، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد ضياء

أغنية نسيت من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع محمد ضياء.

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم أصالة “لحقت نفسي”

طرحت أصالة الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي في أكتوبر من العام الماضي، وتوالى بعده عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت فيه بعض أغانيه التي لاقت ردود فعل إيجابية وتفاعل مميز مع أدائها الطربي.

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي أصالة

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغاني، “ ؤجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لاءمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت أحدث الأغاني التي طرحتها أصالة “التاج”، التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها :"حسن يبرج بالعمى ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

تاج لبس للحسن تاج يروي المفاتن من ظمأ ما تحت تاجه الا السمو ولا فوق تاجه الا السما حسن يبرج بالعمى

ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

غالي ولو شبّهت به وجه الشبه به اغرما يا اعز من يوطى الثرا والنجم على اقدامه ارتمى

مملكتي انت ومالكي لك الولاء والانتماء كل عين ودها بك عسى من قبل ما تلمحك العمى